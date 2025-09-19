Kastamonu'da Otel Penceresinden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da, Afganistan uyruklu 20 yaşındaki Yeganeh Gholamı, kaldığı otelin 5'inci katından düştü. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), 5'inci katın penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Gholamı, sağlık personelince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel