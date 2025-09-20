Kastamonu'da Otel Penceresinden Düşen Afgan Genç Hayatını Kaybetti

KASTAMONU'da, kaldığı otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), toprağa verildi.

Kastamonu'da ailesiyle birlikte yaşayan Yeganeh Gholamı, önceki akşam, İsfendiyar Mahallesi 125'inci Yıl Caddesi'ndeki otelin 5'inci katından düşüp ağır yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Gholamı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gholamı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Nasrullah Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Yeganeh Gholamı'nın ailesi ve yakınları katıldı. Gholamı, daha sonra Okmeydanı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazesi götürülürken Gholamı'nın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre önce babasını kaybeden Yeganeh Gholamı'nın, otel odasını da kısa süreliğine tuttuğu öğrenildi.Öte yandan, Gholamı'nın ölümüne ilişkin otel çalışanlarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturma sürdürülüyor.