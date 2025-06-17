Kastamonu'da ortaokul öğrencileri tekerlekli sandalye için 30 torba mavi kapak topladı

Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu öğrencileri, fiziksel engelli bireylere tekerlekli sandalye alınması için 30 torba mavi kapak topladı.

Öğrenciler tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan kapaklar, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz'a teslim edildi.

Boyraz da alınan tekerlekli sandalyeyi okul idaresine teslim etti.

Okul müdürü Halid Özden, AA muhabirine, duyarlılıklarından dolayı öğrencileri kutladı.

Geri dönüşüme önem veren bir okul olduklarını belirten Özden, "Okulumuzda atık malzemelerin toplanmasıyla ilgili kampanya yapıyoruz. Mavi kapakların toplanmasıyla ilgili kampanyanın son günü. Okulumuz öğrenci, öğretmen ve personeli tarafından toplanan mavi kapakları teslim ettik. Sadece kapak değil, atık pil, atık elektronik malzemeleri topluyoruz ki gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakalım. Çocuklarda da bu çevre bilinci oluşsun istiyoruz." dedi.

Kampanya hakkında bilgi veren Özden, "1 yıl boyunca yaklaşık 30 torba mavi kapak topladık. Çocuklarımızda böyle bir bilinç oluşması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Yaren Keçeci ise güzel bir olaya vesile olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek "Okulumuzda kapak projesi olduğunu duydum ve ben de buna yardım etmek istedim. Toplanan kapaklarla engelli arkadaşlarımız için sandalye alındı." ifadelerini kullandı.

Ayşe Okay da topladıkları kapaklarla alınan tekerlekli sandalye sayesinde engelli bir arkadaşlarının sokakta özgürce dolaştığını görmenin en büyük mutlulukları olacağını kaydetti.

Huriye Boyraz ise öğrenci, öğretmen ve okul idaresine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.