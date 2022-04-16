KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi - Haberler

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KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda gördüğü vaşağı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda gördüğü vaşağı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İlçeye bağlı Hanözü köyünde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan Adnan Kapucu, yol kenarında bir vaşak gördü. Kapucu'nun bir süre cep telefonu kamerasıyla görüntülediği vaşak, daha sonra gözden kayboldu.

Kapucu, AA muhabirine, vaşağın ormanda kesim yaparken aniden karşılarına çıktığını söyleyerek "İlk kez bir vaşak gördük ve çok şaşırdık. Şaşkınlığı üzerimizden attıktan sonra cep telefonu ile görüntüledik. Bu bölgede vaşak olduğunu bilmiyorduk. Bizim için de büyük sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi

KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi

KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi

KASTAMONU - Ormanlık alanda rastladığı vaşağı cep telefonuyla görüntüledi

AA / Özgür Alantor - Güncel

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