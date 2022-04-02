Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez Toklutepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Ekipler, merkeze yakın bölgedeki yangının evlere ulaşmaması için önlem alıyor.
AA / Özgür Alantor - Güncel