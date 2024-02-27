Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Pirahmetli köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.