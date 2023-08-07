Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın helikopter desteğiyle söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter desteğiyle büyümeden söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu- Tosya karayolu üzerinde Kale Yakası mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, yangın söndürme helikopterinin desteğiyle itfaiye ve arazözlerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Tosya karayolu üzerinde Kale Yakası mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye Tosya itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bölgede ormanlık alanda çıkan yangının engebeli arazi olması sebebiyle müdahale güçlük çekildi. Bunun üzerine Taşköprü ilçesinde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinden destek istendi. Yangın bölgesine hareket eden yangın söndürme helikopteri, itfaiye ve arazözlere destek vererek yangının kontrol altına alınmasını sağladı. Yangın sebebiyle ormanlık alanda hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.