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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Candaroğulları Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü binası arkasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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