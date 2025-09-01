Kastamonu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinin Karabük sınırında, ormanlık alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangınla mücadele sürüyor.

Öte yandan, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına karadan müdahale devam ederken, havanın kararmasıyla faaliyetlerini durduran helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye devam edeceği bildirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan yangının Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne sirayet ettiği, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ise çıkan ayrı bir yangınla da mücadele edildiği belirtildi.

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, 496 büyük ve küçükbaş hayvanın da güvenli bölgeye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Güzelce ve Akgeçit köylerinde devam eden yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personel ile müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Yangın nedeniyle Güzelce köyündeki bir ev ve 2 samanlıkta hasar oluştu.

"Dört bir tarafımız orman bölgesi olduğu için tedirginiz"

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünün muhtarı Yılmaz Akgül, yangının söndürülmesi için devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Kastamonu'nun dört bir yanının ormanlarla çevrili olduğunu, yangının rüzgarla birlikte şiddetlendiğini belirten Akgül, "Yangın inşallah bu akşam söner ama gerçekten sıkıntı büyük. Çevre köylerimiz boşaltıldı. Yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz sağ olsun her konuda yanımızda yer alıyor." dedi.

Çevrenin ormanlarla kaplı olmasından dolayı tedirgin olduklarını ifade eden Akgül, "Şu anda Kastamonu ve Karabük alarm durumunda, bütün gücüyle uğraşıyor. Dört bir tarafımız orman bölgesi olduğu için tedirginiz, sıkıntılı günler geçiriyoruz." diye konuştu.

Eflani bölgesindeki Kızılgeyik ve Güzelce köylerinin arasındaki bir alandan yangının yayıldığını anlatan Akgül, şunları kaydetti:

"Yangın ilk Karabük'teki Eflani bölgesinden başladı ve Güzelce köyüne sıçradı. Daha sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Şiringüney tarafına geçti. Şu anda iki ayrı noktada yangın devam ediyor ve hızla yayılmakta. Hava rüzgarlı olduğu için yangın yayıldı her tarafa."