Kastamonu'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde çıkan orman yangınları, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, vatandaşları daha dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kastamonu'nun Tosya ve Taşköprü ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, büyümeden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Obrucak köyü mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Obrucak İşletme Şefliği yangınla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, müdahalesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu yangından kısa bir süre sonra Tosya ilçesinde ikinci bir yangın meydana geldi. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü Ahlatdağ İşletme Şefliği sahasında ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangına Ahlatdağ İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. Erken müdahale sonucu yangın, daha da büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız"

Tosya ve Taşköprü ilçelerinde peş peşe çıkan yangınlar sonrası Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu uyarıda bulundu.

Sönmezoğlu, "Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğümüz Obrucak İşletme Şefliği ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğümüz Ahlatdağ İşletme Şefliğinde meydana gelen orman yangınına erken ve etkin müdahale ederek kontrol eden ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere tüm halkımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Ateş yakılmaması konusunda herkesin bir birini uyarması gerekiyor" dedi. - KASTAMONU