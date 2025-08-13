Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Demircimüezzin köyü yakınlarında çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği, soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Demircimüezzin köyü Yığılıtaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın gözetleme kulesinden yangın ihbarı yapılmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve orman köylülerine dağıtılan su tankerleri ile müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
