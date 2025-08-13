Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Demircimüezzin köyü yakınlarında çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeninin henüz belirlenmediği, soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Demircimüezzin köyü Yığılıtaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın gözetleme kulesinden yangın ihbarı yapılmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye ekipleri ve orman köylülerine dağıtılan su tankerleri ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.