Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Araç ilçesine bağlı Uğur köyü yakınındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Erken fark edilen yangını söndürmek için bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin de kullanıldığı söndürme çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Etkilenen alanın tespiti için çalışma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.