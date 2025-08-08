Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. 5 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniköy Farkuşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.???????

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopter ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Hanönü, Taşköprü ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahalleye yakın alanda çıkan yangının evlere sıçramaması için ekipler ile vatandaşlar yoğun çaba gösterdi.

Kontrol altına alınan yangında 5 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na yumruklu saldırı

"Esrar çetesi" dediği kişiler, belediye başkanını yumrukladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.