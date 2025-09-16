Kastamonu'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Tekçam İşletme Şefliği mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
