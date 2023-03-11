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Kastamonu'da orman yangını çıktı

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Kastamonu'da orman yangını çıktı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Hoca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt ve İnebolu itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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