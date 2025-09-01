Kastamonu'da Orman Yangını: 5 Yerleşim Yeri Boşaltıldı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, çevre köylere de sıçrayarak 5 yerleşim yerinin boşaltılmasına yol açtı.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan ve Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangına da müdahale sürüyor.

Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.

Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
