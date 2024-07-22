Kastamonu'da orman yangını

KASTAMONU -Kastamonu'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arazözler ve helikopter sevk edildi.

Olay, Merkez ilçesi Alpağun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazözler sevk edildi. Bölgeye helikopter helikopter desteği de sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek çalışma başlattı.