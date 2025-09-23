Haberler

Kastamonu'da Orman Yangını: 10 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Keçeli köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, köylülerin ihbarıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

Tosya ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Keçeli köyü sınırlarındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya ve Taşköprü Orman İşletme ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 10 dönümlük orman zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
