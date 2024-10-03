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Kastamonu'da Operasyon: 9 Gözaltı, 3 Tutuklama

Kastamonu'da Operasyon: 9 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, bir firmayı 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, eski yöneticiler ve iş ortaklarına yönelik gerçekleştirildi.

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, bir firmayı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Firmayı zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının Kastamonu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, İ.Ö. ve M.U. tutuklandı, 2 kişi savcılık ifadesinin ardından, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmayı 100 milyon liradan fazla zarara uğrattıkları gerekçesiyle "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma", "belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından Kastamonu ile İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de firmanın eski yöneticileri ve iş yaptığı bazı firmalara yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

Operasyon kastamonu Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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