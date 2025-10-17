Kastamonu'da Olası Depremler İçin Bölgesel Tatbikat Gerçekleştirilecek

Kastamonu'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Tosya ilçesi merkezi olası depreme hazırlık amacıyla bölgesel tatbikat gerçekleştirilecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonda 23 Ekim'de Tosya'da yapılacak tatbikatta, Tosya merkezli meydana gelen Çankırı, Çorum, Karabük ve Sinop'u etkileyen 7 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırılacak.

Tosya'da konuşlandırılacak AFAD'ın mobil koordinasyon tırı, afet yönetiminde koordinasyon noktası olarak kullanılacak.

Tatbikatta görevlendirilecek helikopterle de enkaz alanlarına görevli personelin ulaşımı sağlanarak acil sevk edilmesi gereken hastaların sağlık kurumlarına nakilleri gerçekleştirilecek.

TAMP'taki hizmet grupları da eş zamanlı olarak tatbikatta görev alacak.

Bölgesel deprem tatbikatıyla Kastamonu ve yakın illerde afetlere karşı daha dirençli bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

???????

?????????????????????