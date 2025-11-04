Kastamonu'da 'Okuluma Alıştım, Bayrağımla Tanıştım' sergisi açıldı

Kastamonu'da ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin farklı materyallerle yaptıkları Türk bayrakları sergisi açıldı.

Kastamonu Şehit Uğur Yıldız İlkokulu 1/C sınıfı öğrencileri tarafından çeşitli materyallerden Türk bayrakları hazırlandı. Bayraklar, "Okuluma Alıştım Bayrağımla Tanıştım" projesi kapsamında düzenlenen sergiyle öğrenci ve velilerin beğenisine sunuldu.

Sınıf öğretmeni Gökçen Demir Köktürk, açılışta yaptığı konuşmada, veli ve öğrencilerine sergi için teşekkür etti.

Minik yüreklerin büyük emeklerle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergiyi açmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Köktürk, "Onlar okula ilk adımlarını atarken hem arkadaşlarıyla hem de bayrağımızın anlamıyla tanıştı. Her çizgide, her renkte, hem sevgilerine hem de ülkemize duydukları gururu göreceksiniz." dedi.

Sergiyi hazırlarken kendilerine destek veren velilere teşekkür eden Köktürk, "Yürekten çalışan öğrencilerimize ve bizlere rehberlik eden okul idaremize çok teşekkür ederiz. Unutmayalım ki küçücük ellerle yapılan her çalışma geleceğin temellerini oluşturur." diye konuştu.

Okulun Zeka Atölyesi'nde 2 gün boyunca açık kalacak olan sergide 26 bayrak bulunuyor.