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Kastamonu'da Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 13 Yaralı

Kastamonu'da Okul Servisi ile Tır Çarpıştı: 13 Yaralı
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Kastamonu'da meydana gelen kazada bir okul servisi ve tır çarpıştı. Kazada 12 öğrenci ve sürücü yaralandı, yaralıların durumu iyi. Vali Dallı hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

Kastamonu'da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kastamonu yönüne seyreden Tuncay K. idaresindeki 81 ADU 127 plakalı tır ile Murat A'nın kullandığı 37 AAN 890 plakalı okul servisi minibüsü, Kadıdağı mevkisindeki Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi kavşağında çarpıştı.

Kazada, devrilen minibüsteki 12 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ile sürücü yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle ve aileleriyle sohbet eden Dallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mescit İlkokulu ve Ortaokulunun servisi, yola çıkarken bir tır ile çarpışarak devrildi. Çok şükür şu an itibarıyla doktorlarımızın, başhekimimiz, arkadaşlarımızın söylediğine göre hepsinin durumu iyi, herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Tetkik, tahlil hepsi yapılmış durumda. Şükürler olsun hepsi iyi. Biraz daha gözetim altında kaldıktan sonra taburcu olacaklar. Allah korumuş. Çok korktuk. Şu an mutluyuz. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah hep güzelliklerle karşılaşsınlar." dedi.

Vali Dallı'ya ziyaretinde Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül eşlik etti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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