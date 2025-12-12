Kastamonu'da okul müdür yardımcısını darbeden kişi tutuklandı
Kastamonu'da bir okul müdür yardımcısının darbedilmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan K.Ş., adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir okul müdür yardımcısının darbedildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Okulun müdür yardımcısına karşı meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayıyla ilgili çalışma yapan ekiplerce yakalanan şüpheli K.Ş. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı." bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel