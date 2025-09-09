Kastamonu'da Okul Çevreleri İçin Denetim Faaliyetleri Artırıldı

Kastamonu'da eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerindeki denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul çevrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için çalışmaların artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla park ve bahçeler, internet kafeler, oyun salonları, market ve büfe denetimleri, metruk bina taramaları ile okulla ilişiği bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik uygulamalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Okul servis araçları, şoförler ve rehber personelline yönelik denetimlerin de sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde de Trafik Dedektifleri Projesi ve Trafik Parkuru Projesi kapsamında trafik güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmaları, SİBERAY Projesi kapsamında ise güvenli internet kullanımı ve çocukların kişisel güvenliği hakkında bilgilendirme seminerleri yapılmaya devam edilecektir. Güvenlik güçlerimiz, okul yöneticileriyle iletişim halinde etkin bir denetim mekanizması oluşturarak okul çevrelerinin güven ve huzurunu sağlayacak denetimlerini yıl boyunca sürdüreceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."