Kastamonu'da öğrencilerin yaptığı 1920 resim açık havada vatandaşlarla buluşturuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da öğrencilerin yaptığı 1920 resim açık havada vatandaşlarla buluşturuldu

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu'da öğrencilerin yaptığı 1920 resim açık havada vatandaşlarla buluşturuldu

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 resmin yer aldığı açık hava sergisi açıldı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 resmin yer aldığı açık hava sergisi açıldı.

Yıldırım Beyazıt ve Behçet Necatigil Borsa İstanbul ilkokulları koordinatörlüğünde kentteki 37 anaokulu ve ilkokulu öğrencilerinin yaptığı 1920 resim, Karaçomak Deresi çevresindeki korkuluklara asıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Çengeller mevkisine kadar derenin iki yakasındaki korkuluklar, öğrencilerin yaptığı resimlerle süslendi.

Sergiyi gezenlerden Seher Küçük, AA muhabirine, Balıkesir'de yaşadığını belirterek, Kastamonu Üniversitesinde Türkçe öğretmenliği okuyorum. Bu sene Kastamonu'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocukların çizdiği resimler, şehir sakinleriyle paylaşılmış. İlk kez Kastamonu'da böyle bir etkinlikle karşılaşıyorum. Çok renkli ve çok güzel olmuş." dedi.

İrfan Salcı ise sergide oğlunun yaptığı resmin de yer aldığını dile getirerek, "Milli Eğitim Müdürlüğünü yaptığı çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Bütün çocuklar harika resimler yapmış. Şehir çok güzel renklenmiş. Okullar sayesinde şehir, 23 Nisan'a hazır hale gelmiş." diye konuştu.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Ulusal Egemenlik, Kastamonu, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title