Kastamonu'da öğrenciler ve veliler uzayı gözlemledi

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler teleskopla uzayı gözlemledi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, öğrencilerin ufkunu açmak amacıyla teleskopla Ay ve Satürn gözlemi gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrenci ve velinin Ay ve Satürn'ü yakından görme şansı bulduğu etkinlikte, gezegenler hakkında öğretmenlerce bilgi verildi.

Okul müdürü Mehmet Karadağ, AA muhabirine, etkinliğe katılımdan memnun olduklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin önem arz ettiğini belirten Karadağ, amaçlarının dinle bilimi birleştirerek öğrenci ve velilere sunmak olduğunu ifade etti.

Etkinliği 3 yıldır sürdürdüklerini aktaran Karadağ, "7'den 70'e kadar vatandaşlarımızın katılmasıyla uzayın o gizemli alemini sunma fırsatını bulduk. Bu konuda mutluyuz." dedi.

Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay da ülkemizin milli uzay teknolojileri kapsamında Ay'a roket göndermek istediğini, öğrencileri bu alana yönlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Hem öğrencilerimize merak uyandırıyor hem de onların evreni daha yakından tanımasını sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Tuana Şevval Güneyli, gezegenleri yakından gördüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla birlikte geldik, eğlendik. Çok güzel şekilde oyunlar oynadık ve hep birlikte sıraya girerek Satürn'ü yakından gördük. Arkadaşlarımla birlikte uzayı keşfettik, bu bizim için çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Aybüke Buğlem Doğanay da Ay'a teleskopla bakmanın eğlenceli ve güzel olduğunu kaydetti.