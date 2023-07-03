Kastamonu'da nitelikli cinsel saldırı suçundan hükümlü yakalandı
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Kastamonu'da nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından Ağlı ilçesinde yakalandı.
Kastamonu'da nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.
"Nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 22 yıl hapis cezası olan C.C. Ağlı ilçesinde yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel