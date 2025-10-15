Haberler

Kastamonu'da Nişanlı Katil mi? Düşen Eser Mumcuoğlu'nun Nişanlısı İlk Kez Hakim Karşısında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu'nun nişanlısı Serkan Ö., 'kadına karşı kasten öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Serkan Ö, Mumcuoğlu'nun intihar etmeye çalıştığını öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu, ancak ailesi cezalandırılmasını istedi.

Kastamonu'da Eser Mumcuoğlu'nun apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan nişanlısı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Serkan Ö. ve avukatları ile Eser Mumcuoğlu'nun ailesi katıldı.

Serkan Ö, savunmasında, Mumcuoğlu'nun intihar eğiliminde olduğunu ileri sürerek, "Eser o gün intihar etmeye kalkıştı, ben ona engel oldum. Daha sonra içeri gitti, peşinden gittiğimde yerde çok sayıda ilaç gördüm. Daha sonra ortaya çıkan, 'Ölümümden Serkan sorumlu değildir' notunun benimle ilgisi yok, Eser'e ait." dedi.

Nişanlısına hiçbir şekilde zarar vermediğini iddia eden Serkan Ö, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Eser Mumcuoğlu'nun anne ve babası ise Serkan Ö'nün cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Serkan Ö'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanın 14. katındaki daireden 27 Şubat'ta düşen Eser Mumcuoğlu (30) hayatını kaybetmiş, olayın ardından o sırada dairede bulunan nişanlısı Serkan Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu rakam verdi! 5G için 63 milyon kişi telefonunu değiştirmek zorunda kalacak

Nisan ayında 63 milyon kişi telefon değiştirmek zorunda kalabilir
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.