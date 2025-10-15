Kastamonu'da Nişanlı Katil mi? Düşen Eser Mumcuoğlu'nun Nişanlısı İlk Kez Hakim Karşısında

Kastamonu'da Eser Mumcuoğlu'nun apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan nişanlısı, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Serkan Ö. ve avukatları ile Eser Mumcuoğlu'nun ailesi katıldı.

Serkan Ö, savunmasında, Mumcuoğlu'nun intihar eğiliminde olduğunu ileri sürerek, "Eser o gün intihar etmeye kalkıştı, ben ona engel oldum. Daha sonra içeri gitti, peşinden gittiğimde yerde çok sayıda ilaç gördüm. Daha sonra ortaya çıkan, 'Ölümümden Serkan sorumlu değildir' notunun benimle ilgisi yok, Eser'e ait." dedi.

Nişanlısına hiçbir şekilde zarar vermediğini iddia eden Serkan Ö, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Eser Mumcuoğlu'nun anne ve babası ise Serkan Ö'nün cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Serkan Ö'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanın 14. katındaki daireden 27 Şubat'ta düşen Eser Mumcuoğlu (30) hayatını kaybetmiş, olayın ardından o sırada dairede bulunan nişanlısı Serkan Ö. tutuklanmıştı.