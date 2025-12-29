Haberler

Kastamonu'da kar ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yarın saat 08.00'e kadar yasaklandı. Bu önlem, sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
