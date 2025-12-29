Kastamonu'da kar ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yarın saat 08.00'e kadar yasaklandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2025 Salı günü saat 08.00'e kadar Kastamonu genelinde motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasının sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.