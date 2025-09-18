Haberler

Kastamonu'da Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Buğra Şen (15) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak'ta meydana geldi. Furkan Buğra Şen yönetimindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G.'nin kullandığı 41 ADS 591 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Furkan Buğra Şen, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.G.'nin polis merkezinde ifadesi alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu

10 gündür kayıp olan genç korkunç halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.