Kastamonu'da Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

KASTAMONU'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Buğra Şen (15) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak'ta meydana geldi. Furkan Buğra Şen yönetimindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G.'nin kullandığı 41 ADS 591 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Furkan Buğra Şen, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü B.G.'nin polis merkezinde ifadesi alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.