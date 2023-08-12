Kastamonu'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu-Ankara yolu Çatören köyü mevkiinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Kastamonu'da seyir halinde dengesini kaybederek savrulan motosiklet tutkunu hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu- Ankara yolu Çatören köyü mevkiinde meydana geldi. Sinop'un Gerze ilçesinde resim öğretmenliği yapan Şafak Okvuran yönetimindeki motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Okvuran'ın cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KASTAMONU