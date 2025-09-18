Haberler

Kastamonu'da Motosiklet Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen motosiklet kazasında 15 yaşındaki Furkan Buğra Şen, otomobille çarpışmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Kastamonu'da otomobille çarpışan motosikletteki çocuk in yaşamını yitirdi.

Furkan Buğra Şen (15) idaresindeki 37 ACL 596 plakalı motosiklet ile B.G. yönetimindeki 41 ADS 591 plakalı otomobil, ???????Hepkebirler Mahallesi Kefeli Sokak'ta çarpıştı.

Kazada Şen, ağır yaralandı.

Sağlık görevlilerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
