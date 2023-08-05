Kastamonu'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Gökırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (18) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen M.İ. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.İ. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU