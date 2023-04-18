Kastamonu'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde minibüsün çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
S.H. idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Ağlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu mevkisinde yola giren büyükbaş hayvanlarını çıkarmak isteyen Hasan Köse'ye çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Köse'nin cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esma Ergin - Güncel