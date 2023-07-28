Kastamonu'da Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması nedeniyle 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Şimşir'in kullandığı 34 YB 1243 plakalı otomobille Kadir Kayıkçı idaresindeki 37 M1517 plakalı minibüs Ayahna Kapancı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Safiye Şimşir yaralandı.
Şimşir ambulansla götürüldüğü Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ersin Güler - Güncel