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Kastamonu'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kastamonu'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Küre ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, otomobil ise tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D. idaresindeki 37 NZ 666 plakalı minibüs, Kastamonu- İnebolu kara yolunun Küre ilçesi yakınlarında A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil alev aldı. Tamamen yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

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