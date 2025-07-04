Kastamonu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kastamonu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir otomobil ile okul servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdal S'nin (31) kullandığı 57 EE 144 plakalı otomobil ile Burhan Ö. (44) idaresindeki 37 S 0098 plakalı okul servisi olarak kullanılan minibüs, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Özlem S. (29) ve Eslem S. (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son durum ne? Galatasaray'dan Osimhen açıklaması

Transferi bitti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.