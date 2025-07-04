Kastamonu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdal S'nin (31) kullandığı 57 EE 144 plakalı otomobil ile Burhan Ö. (44) idaresindeki 37 S 0098 plakalı okul servisi olarak kullanılan minibüs, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Özlem S. (29) ve Eslem S. (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.