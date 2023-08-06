Kastamonu'da Minibüs Şarampole Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan minibüsün sürücüsü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'da şarampole uçan minibüsün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Kastamonu-Taşköprü karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan Mustafa Emre idaresindeki 34 LJ 746 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Ağaca çarparak duran aracın sürücüsü sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KASTAMONU