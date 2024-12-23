Kastamonu'da Midibüs Devrildi: 24 Yaralı
Kastamonu'da cenaze için Sinop'a giden midibüs, sürücüsü belirlenemeyen bir sebep nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 24 kişi yaralandı.
Kastamonu'da devrilen midibüste bulunan 24 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel