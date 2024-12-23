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Kastamonu'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 23 Yaralı

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Kastamonu'da İstanbul'dan Sinop'a cenaze taşıyan midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 23 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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