Kastamonu'da Metru K Binada Yangın Çıktı

Kastamonu'da Metru K Binada Yangın Çıktı
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Kastamonu'nun İsmail Bey Mahallesi'nde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda hasar meydana gelirken, polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu.

İsmail Bey Mahallesi'ndeki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Evin çatısı ve duvarının çökmesine neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan, vatandaşlar, yangını ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını yolun karşısındaki duvarın üzerine çıkarak izledi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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