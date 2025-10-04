Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi: Karı Koca Hastaneye Kaldırıldı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, ormandan topladıkları mantarı yiyen Mustafa ve Döne Düzgören çifti, karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Örtülü köyünde Mustafa (50) ve eşi Döne Düzgören, ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve bulantı şikayetleri bulunan çift, köye giden 112 Acil Sağlık ekibi tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel