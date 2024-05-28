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Kastamonu'da Makaron Kaçakçılığı Operasyonu

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Kastamonu'da yapılan operasyonda, bir adreste 16 bin 700 dolu ve 8 bin 200 boş makaron ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da adresinde 16 bin 700 dolu, 8 bin 200 boş makaron emle geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılarla mücadele çalışmaları kapsamında bir adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada 8 bin 200 adet boş, 16 bin 700 adet dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Makaron Güvenlik Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

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