Kastamonu'da maden ocağındaki betonların demirlerini kesen 3 kişi yakalandı
AA - Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir maden sahasındaki betonların demirlerini keserek çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bir maden sahasındaki betonların demirlerini keserek çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapalı maden ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, E.D. (54), İ.İ. (50) ve M.G'yi (41), söz konusu maden ocağında betonlarda bulunan demirleri kestikleri sırada yakaladı.
Yapılan aramada, demir kesmede kullanılan aletlerle jeneratör ve 40 kilogram kesilmiş demir ele geçirildi.
Suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel