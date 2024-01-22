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Kastamonu'da maddi hasarlı kaza sonrası fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından fenalık geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu-Sinop kara yolunun Küre Çayı mevkisinde M.E.B. yönetimindeki 55 SP 701 plakalı otomobil, aynı güzergahta gitmekte olan K.D idaresindeki 37 LM 259 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazanın ardından fenalık geçiren K.D'ın eşi A.D. 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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