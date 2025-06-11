Kastamonu'da LED Işıkları Sökerek 300 Bin TL'lik Zarara Neden Olan Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da LED Işıkları Sökerek 300 Bin TL'lik Zarara Neden Olan Şahıs Gözaltına Alındı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, sahil şeridindeki aydınlatma direklerinden LED ışıkları sökerek 300 bin TL'lik hasara yol açan bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KASTAMONU'da, sahil şeridindeki aydınlatma direklerinde takılı olan LED ışıkları sökerek kullanılamaz hale getiren bir kişi, 22 direkte 300 bin TL'lik hasara yol açtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Cide ilçesinde, dün saat 03.15 sıralarında sahil şeridinde yürüyen üç kişiden biri, aydınlatma direklerindeki LED ışıkları sökmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüpheliyi engellemeye çalışan yanındaki arkadaşları, başarılı olamadı. Şüpheli, 22 aydınlatma direğinde takılı olan onlarca LED ışığı yerinden kopararak kullanılmaz hale getirirken, belediye yetkilileri suç duyurusunda bulundu. Belediyenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Öte yandan, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, aydınlatma direklerindeki zararın yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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