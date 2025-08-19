Kastamonu'da Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen operasyonla, kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde 150 gram sahte altın ve çeşitli altın görünümlü sahte ürünler ele geçirdi.
KASTAMONU'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kentte bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu Kastamonu ve Tosya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ekiplerin yaptığı aramada, 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ile 12 altın görünümlü sahte kolye ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel