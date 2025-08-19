Kastamonu'da Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da Kuyumcuya Sahte Altın Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen operasyonla, kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde 150 gram sahte altın ve çeşitli altın görünümlü sahte ürünler ele geçirdi.

KASTAMONU'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kentte bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu Kastamonu ve Tosya ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ekiplerin yaptığı aramada, 30 parça halinde 150 gram sahte altın, 4 sahte çeyrek altın ile 12 altın görünümlü sahte kolye ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı: Hayat kin için çok kısa

Bu görüntüden saniyeler sonra kabusu yaşadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Mourinho'dan çok konuşulacak Kerem sözleri: Böyle bir ihtimal var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.