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Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Caddeler ve sokaklar göle döndü

Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Caddeler ve sokaklar göle döndü

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Meteoroloji'nin şiddetli sağanak tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Kastamonu'nun farklı ilçelerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Bahçesi suyla kaplanan bir yaşlı bir adamı vatandaşlar sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. İlçede de ara ara devam eden yağışa karşı önlem alan ekipler su baskının yaşandığı ev ve iş yerlerinde su tahliyesi çalışması başlattı.

Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Caddeler ve sokaklar göle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı iş yeri ve evleri de su bastı.

Meteoroloji'nin şiddetli sağanak tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Kastamonu'nun farklı ilçelerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Bahçesi suyla kaplanan bir yaşlı bir adamı vatandaşlar sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. İlçede de ara ara devam eden yağışa karşı önlem alan ekipler su baskının yaşandığı ev ve iş yerlerinde su tahliyesi çalışması başlattı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pınarbaşı Kastamonu Güncel Haberler

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