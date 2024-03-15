Kastamonu'da kumar oynayan ve yer temin eden 8 kişiye işlem yapıldı

Kastamonu'da kumar oynayan ve yer temin eden 8 kişiye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan ve kumar oynatmak için yer temini sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, İnönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lokale kontrole gitti. Kontrol sırasında kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, oyun materyalleriyle 1900 lira ele geçirdi.

Operasyonda, iş yeri sahibi 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 6 kişiye de idari işlem uygulandı.