Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi - Haberler

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Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da kumar operasyonunda 11 kişiye para cezası verildi

Kastamonu'da kumar oynayan ve yer temin eden 11 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da kumar oynayan ve yer temin eden 11 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kumar oynayan ve kumar oynatmak için yer temini sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynatmak için yer temininde bulunan 1 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kumar oynayan 10 kişiye idari para cezası kesildi.

Bir kişi hakkında da Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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